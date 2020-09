Equipamento falha e jovem cai de ponte enquanto praticava rapel em Rio Branco

O jovem Luiz Henrique de Souza Teles, 18 anos, caiu da Passarela Joaquim Macedo, no Centro de Rio Branco, enquanto praticava rapel no final da tarde deste domingo (6). O rapaz é natural de Porto Velho (RO) e estava no Acre praticando o esporte com amigos.

Segundo informações de populares, o equipamento de segurança usado pelo jovem apresentou defeito e o rapaz caiu de uma altura de 30 metros. Com a queda, o jovem quebrou as pernas e fraturou o quadril.

Amigos que estavam com o jovem acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou Teles ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Um boletim de ocorrência deve ser registrado para notificar o fato.