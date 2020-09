Durante bebedeira, homem crava faca no próprio abdômen e é socorrido pela esposa

Jackson Mendes Fontenele, 28 anos, se feriu com um golpe de faca no abdômen, na manhã deste domingo (6), na rua Floresta, no bairro Waldemar Maciel, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Jackson estava na própria residência consumindo bebida alcoólica. Após beber muito, o homem foi na cozinha, pegou uma faca e acabou cravando o objetivo no próprio abdômen.

A esposa da vítima, ao ver o marido caído e sangrando muito, socorreu o homem e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ambulância encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não foi acionada e nenhum Boletim de Ocorrência foi registrado, pois, segundo a família, a vítima também se configura como o autor.