Dupla em motocicleta morre após colidir de frente com caminhão na BR-364

Erliando Santos Tomé e Francisco Farias da Silva morreram em um acidente de trânsito na BR-364, na zona rural de Cruzeiro do Sul, no início da noite deste sábado, 5, nas proximidades do Rio Liberdade.

Segundo testemunhas, os dois haviam saído do Ramal 6 e seguiam viagem de moto na rodovia quando tentaram fazer o retorno e acabaram de colidindo de frente contra um caminhão que transportava passageiros. Os dois morreram na hora.