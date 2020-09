Corpo é encontrado enrolado em lona no interior do Acre

O corpo de uma pessoa ainda não identificada foi encontrado, na madrugada deste domingo (6), em uma área de mata no km 1 do Ramal Porto Alonso, no município de Porto Acre, no interior do estado.

Segundo informações da polícia, o corpo estava jogado a cerca de 10 metros às margens do ramal e foi encontrado por moradores da região que sentiram um forte odor ao passar pelo local.

Ao verem o que estava na área de mata, os populares encontraram o cadáver que estava em estado avançado de decomposição e enrolado em uma lona. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia criminal.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos e de identificação. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Porto Acre.