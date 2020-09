Corpo é encontrado dentro de piscina de associação desativada em Rio Branco

Um jovem ainda não identificado foi encontrado morto, no final da tarde deste domingo (6), no Bairro da Paz, em Rio Branco. O corpo do rapaz estava dentro de uma piscina em uma associação desativada na Estrada Alberto Torres.

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição foi ao local após moradores ligarem para o Ciosp informando que um cadáver havia sido encontrado. A PM confirmou a informação no local e isolou a área até a chegada da perícia.

O perito constatou que o corpo do jovem estava na piscina há apenas um dia e não estava em estado de decomposição. O rapaz estava vestido com uma camisa preta e calças, e seu corpo apresentava marcas de perfurações, indicando que o jovem foi assassinado.

O Corpo de Bombeiros deu apoio a ação na retirada e o cadáver foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados exames.

Ainda não se sabe quem teria efetuado o crime. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ficará a cargo de investigar o caso.