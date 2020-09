Ciclista tem traumatismo craniano após ser atropelado por moto em Rio Branco

Um ciclista e um motociclista que não tiveram os nomes divulgados ficaram feridos após colidirem na noite deste domingo (6), na rua principal da Cidade da Justiça, na região do Calafate, em Rio Branco. A suspeita é de que as duas vítimas estavam possivelmente alcoolizadas no momento do acidente.

Segundo informações de populares, o condutor da bicicleta foi atingido pelo motociclista enquanto trafegava em via pública. O motociclista quebrou o tornozelo e ficou em estado estável. Já o ciclista acabou tendo um traumatismo craniano e está em estado gravíssimo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu as duas vítimas, que foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco.

Segundo o médico do Samu, Felipe Kabal, o caso do ciclista é muito grave e o homem precisou ser entubado.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. A polícia suspeita que as duas vítimas estariam alcoolizadas no momento do acidente, o que favoreceu a colisão.

A bicicleta e a motocicleta foram removidas pela viatura policial para o pátio do Detran.