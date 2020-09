Bandidos invadem casa e atiram três vezes contra homem no Calafate

Romário da Silva, 27 anos, teve a residência invadida e foi ferido com três tiros, na noite deste sábado (5), na Rua Madureira, no Bairro Novo Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o homem estava deitado na própria cama, quando criminosos arrombaram a porta da frente da casa e disseram estar procurando por outra pessoa.

Silva disse que não conhecia a pessoa que os bandidos estavam tentando encontrar, mesmo assim, foi atingido por três tiros. Os disparos atingiram o abdômen, o peito e o braço da vítima. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Outros familiares da vítima que estavam na casa acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou Silva ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi encontrado.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).