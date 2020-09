Traficante do Acre consegue fugir de fiscalização, mas é preso 4 dias depois com carro de luxo

Uma grande ação que envolveu as polícias Militar (PM) do Acre e do Amazonas e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou com um homem de 46 anos, que estava com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação criminosa, preso em Boca do Acre (AM) nesta sexta-feira (4).

A polícia informou que a PRF e a PMAC realizaram fiscalização na localidade da Vila Campinas, no interior do Acre, na última segunda-feira (31) e abordaram o condutor de uma caminhonete de luxo, modelo SW4, com placas da Paraíba.

De acordo com a PRF, após entregar uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do estado do Rio Grande do Norte, o motorista evadiu-se do local. Várias buscas foram realizadas, inclusive a PM do Amazonas foi acionada, para tentar localizar o fugitivo, na região.

Nesta sexta, o veículo foi localizado transitando próximo de Boca do Acre (AM) e os policiais realizaram uma abordagem. O condutor ficou bastante nervoso e, a princípio, disse que saiu de Natal (RN) para conhecer a rodovia Transamazônica e resolveu estender a viagem até o Acre.

“Ele falou várias contradições e apresentou um Registro Geral (RG) com indícios de adulteração. Diante da fundada suspeita, os agentes realizaram inspeção veicular e localizaram novo RG de um terceiro indivíduo”, informou a PRF.

O abordado não soube informar a origem das identidades e foi conduzido, com o veículo, pertences pessoais e os documentos até a Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco.

Na delegacia, foi realizada a real identificação do homem que é natural do Acre. Contra ele havia um mandado de prisão por tráfico de entorpecentes e associação criminosa, expedido pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). O preso ficou à disposição da autoridade judicial para os devidos trâmites legais.