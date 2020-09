Quatro pessoas são presas pela PMAC por tráfico de drogas em Rio Branco.

Policiais Militares da Companhia de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) prenderam, na noite de sexta-feira,(04), quatro pessoas por tráfico de drogas, no Conjunto Esperança, em Rio Branco.

Durante patrulhamento, na rua General Vieira, visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, que tentou fugir da guarnição correndo para um apartamento onde se encontravam mais três pessoas.

De pronto, os Militares fecharam o cerco e conseguiram abordar os suspeitos, sendo dois homens e duas mulheres.

Após buscas no local, foram encontrados 939g de maconha, sendo 01 tijolo de 790g, 01 tablet com 77g, 06 barras com 14g, 58g em pó, totalizando 939g, papel filme para embalagem, duas máquinas de cartão, além da quantia de R$ 1959,00 reais em dinheiro.

Os acusados foram presos e encaminhados, juntamente com os produtos, à Delegacia para demais providências.

Na Delegacia, ainda foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto, em desfavor de um dos envolvidos na ocorrência.