Flamengo vence com outro golaço de Everton Ribeiro e sobe para 2º

Criticado no início do Campeonato Brasileiro, o atual campeão Flamengo, aos poucos, vai encontrando o seu melhor futebol. O time do técnico Domènec Torrent venceu o Fortaleza por 2 a 1 na tarde deste sábado (5), no Maracanã, com alguma dose de emoção. Everton Ribeiro de novo fez um golaço, Juninho empatou para a equipe cearense, mas Gabigol garantiu a vice-liderança aos 41 minutos do segundo tempo, na oitava rodada da competição.

Sem Diego Alves (covid-19) e Bruno Henrique (edema ósseo), o treinador catalão não pode escalar exatamente o time que queria. Ainda assim, optou por Gabigol no banco de reservas, com Pedro e Michael no ataque. Do outro lado, Rogério Ceni armou uma equipe bastante ofensiva, que não se intimidou com o poderio do ataque adversário e conseguiu segurar o empate até a brilhar a estrela de Gabigol.

O primeiro tempo no Maior do Mundo foi eletrizante. Aos 5 minutos, em grande fase, Everton Ribeiro recebeu a bola rebatida na pequena área e, na frente do goleiro Felipe Alves, deu um chapéu magistral para ainda tocar de cabeça e fazer outro golaço na carreira. Mas aos 13 minutos, o chileno Isla cometeu pênalti em Osvaldo, e Juninho bateu firme para empatar para os visitantes, sem chances para o jovem Gabriel Batista.

Para a etapa complementar, Domènec colocou Gabigol no ataque, no lugar de Pedro e foi em busca da terceira vitória consecutiva. De início, pareceu não dar muito efeito e as outras quatro alterações foram feitas. O problema é que o atacante Pedro Rocha, que estava em campo fazia cinco minutos em campo, sentiu uma lesão na coxa e ficou mancando em campo a partir dos 39 minutos. Tudo parecia ruir, mas Gabigol recebeu cruzamento de Matheuzinho e marcou aos 41 minutos. Foi a primeira vitória da equipe em casa.

Os dois times voltarão a jogar na quarta-feira. O Flamengo terá pela frente o clássico contra o Fluminense, também no Maracaná; e o Fortaleza enfrentará o Sport, no Castelão.