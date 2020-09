Drone faz delivery de maconha grátis; assista

Uma cena, no mínimo intrigante, chamou a atenção dos moradores da cidade de Tel Aviv, em Israel: um drone fez “chover” saquinhos com maconha nas ruas próximas à localidade de Rabin Square. O caso inusitado aconteceu nesta quinta-feira (03).

Os pequenos pacotes deixaram as pessoas em polvorosa atrás dos “brindes”, que continham etiquetas com as palavras “Amor Livre” dentro de um coração verde. No mesmo dia, a organização Green Drones assumiu a autoria da ação e afirmou que está investindo no delivery da erva durante a pandemia.7

“É hora, meus queridos irmãos. É um passaro? É um avião? Não, é o drone verde, distribuindo cannabis grátis do céu. Desfrutem , meus amados irmãos, este é o seu irmão piloto, certificando-se de que todos nós recebamos algum amor de graça “, disse a direção da entidade, de acordo com o “Jerusalem Post”.

A polícia israelense prendeu duas pessoas pela distribuição gratuita da erva, que é ilegal no país.