Ciclista sofre traumatismo craniano após colidir com carro em Rio Branco; motorista fugiu

Um homem de aproximadamente 30 anos de idade foi vítima de um acidente no final da tarde deste sábado (4), na rua Santa Maria, no bairro João Eduardo 1, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, a vítima estava trafegando em uma bicicleta no sentido centro-bairro, quando tentou entrar em uma curva e acabou colidindo de frente com um carro modelo Celta de cor preto. Após o acidente, o motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Outro acidente aconteceu logo em seguida no mesmo local. Uma motocicleta Titan de cor vermelha, ao tentar frear para não passar por cima do ciclista ferido, acabou sendo atingido na traseira por um carro modelo Saveiro de cor vermelho. O motociclista não teve ferimentos graves.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou a ambulância de suporte avançado para atender o ciclista que foi encaminhado para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado gravíssimo.

Segundo o médico do Samu, Guilherme Piassa, o caso do ciclista é muito grave, pois na colisão o homem caiu da bicicleta e bateu a cabeça violentamente, tendo traumatismo craniano grave.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. A bicicleta da vítima foi removida pela viatura policial para o pátio do Detran.