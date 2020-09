Briga em família acaba com um morto e dois feridos no interior do Acre

Osias Ferreira dos Santos, de 34 anos, foi morto a tiros, na noite desta quinta-feira (3), no km 93 da BR-317, enquanto estava reunido com seu irmão e sua irmã que também foram alvos de tentativa de homicídio na zona rural do município de Assis Brasil, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o dono da casa, que é marido da irmã de Osias, chegou no local e avistou os dois cunhados conversando com a mulher dentro da residência. Em seguida, o homem começou a discutir com os cunhados e a esposa, e depois atirou contra as três vítimas.

Osias foi baleado no peito e acabou morrendo no local. O outro cunhado foi baleado nas nádegas e a mulher foi baleada no ombro. Depois da ação, o homem acabou fugindo por uma área de mata.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida. O corpo de Osias foi levado para o necrotério do hospital e em seguida foi levado à sede do Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para ser realizado exames cadavéricos.

A mulher e o irmão foram socorridos e levados ao hospital de Assis Brasil. Pela gravidade dos ferimentos, a mulher foi encaminhada para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado grave.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o autor do crime e fizeram buscas na região, mas ele não foi encontrado até o momento.

Segundo a Polícia Civil, esta sendo feitas diligências na área para encontrar o acusado que já foi identificado. O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil de Assis Brasil.