Bolsonaro diz que Brasil é país que mais preserva meio ambiente

Ao lado do deputado Frederico D’Ávila (PSL), que celebrou que “pela primeira vez o meio ambiente do Brasil não é mais um bom negócio para ambientalistas”, e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais na manhã deste sábado (5) para lembrar do Dia da Amazônia .

No vídeo, com pouco mais de um minuto, Bolsonaro garantiu que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente e lembrou: “A Amazônia é nossa”. Ele foi parabenizado por Salles, que citou a regularização fundiária, a bioeconomia e o pagamento de serviços ambientais. “Seu governo valoriza o cuidado com as pessoas da Amazônia”, disse o ministro. Apesar da fala de Bolsonaro e de Salles sobre a preservação da Amazônia, um levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontou que entre agosto de 2019 e julho de 2020 o desmatamento acumulado na região cresceu 34,49%. Veja, abaixo, o vídeo publicado nas redes sociais: