Auxílio emergencial supera em 4 vezes trabalho com carteira assinada no Acre

O número de acreanos que recebem o auxílio emergencial do governo federal é quatro vezes maior que a quantidade de empregos com carteira assinada no Estado. É o que dizem o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e o Portal da Transparência.

Em todo o Acre já são 318.636 auxílios emergenciais pagos para desempregados desde o início da pandemia de coronavírus até o presente momento, enquanto que o total de trabalhos formais, com carteira assinada, é de apenas 80.335.

Em todo o Brasil, apenas o Distrito Federal e Santa Catarina têm cenário inverso, com número de empregos superior ao de beneficiários do auxílio.