Auxílio de R$ 300: Próximas parcelas serão automáticas para aprovados

Os beneficiários do auxílio emergencial receberão as parcelas extras do benefício automaticamente nos próximos meses.

As novas parcelas do benefício serão pagas em até quatro parcelas no valor de R$ 300 e, no caso das mães chefes de família, o valor é dobrado, sendo de R$ 600. O pagamento do benefício tem como data limite o mês de dezembro deste ano.

O Ministério da Cidadania afirma que não há possibilidade de ser realizado um novo requerimento para a obtenção da extensão do auxílio emergencial. Apenas os trabalhadores que já foram beneficiados e, a partir de agora se enquadram nos novos requisitos, terão direito ao recebimento das parcelas extras.