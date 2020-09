Rio Acre sobe 13 centímetros e marca 1,64 metros nesta sexta

Nas últimas 24 horas, o Rio Acre subiu aproximadamente 13 centímetros na capital acreana. Já fazia mais de duas semanas que o manancial não alcançava a marca registrada na manhã desta sexta-feira, que é de 1,64 metros, conforme dados da Agência Nacional de Águas (ANA).

No entanto, não há nenhuma previsão de chuvas para os próximos dias. “Pelo menos até dia 10”, explica o Corpo de Bombeiros do Acre. Com isso, altas temperaturas, de até 39°C, com sensação térmica de 42°C, deverão prevalecer no decorrer da semana.

O governo do Acre decretou no início dessa semana situação de emergência devido à situação de queimadas ambientais aliada à seca em todas as bacias do Rio Acre. O objetivo é adotar medidas que amenizem a situação preocupante e garantam abastecimento de água aos consumidores e diminuição dos incêndios.