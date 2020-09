PSB convoca militância para Convenção Municipal

O Partido Socialista Brasileiro no Acre do saudoso candidato à presidência do Brasil, Eduardo Campos emitiu nesta sexta (04) o edital de convocação dos seus filiados para a Convenção Municipal, que irá deliberar pontos importantes para a participação da sigla no processo eleitoral 2020, em Rio Branco.

Em convocação, o texto do partido pontua os assuntos que serão abordados como escolha do candidato(a) a prefeito(a) que certamente será a atual prefeita Socorro Neri, escolha do vice-prefeito, dos candidatos a vereadores, coligação partidária e nome da coligação, entre outros assuntos de importância do partido e de seus filiados.

A convenção ocorrerá no próximo dia 14 de setembro deste ano, das 18h às 22h, que será transmitido direto do Buffet Afa Jardim por meio do aplicativo Zoom. Os filiados poderão solicitar o acesso por meio de outras ferramentas como whatsapp e email.