Policial é atacado por abelhas-italianas durante perseguição a suspeito em Rio Branco

Um policial civil foi atacado por abelhas-italianas enquanto perseguia um suspeito no bairro Montanhês, em Rio Branco. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (4). O agente foi socorrido e levado ao pronto-socorro de Rio Branco.

Agentes da Delegacia de Combate ao Narcotráfico (Denarc) realizavam investigação no bairro, quando tentaram abordar um suspeito. O homem entrou em um táxi modelo Etios para tentar fugir, mas ao dar ré no veículo, caiu numa valeta e carro pegou fogo.

O suspeito continuou a fuga a pé. Durante a perseguição, segundo a polícia, um dos agentes foi atacado por várias abelhas. Outros policiais civis ajudaram o agente e acionaram uma ambulância, que levou o policial ao pronto-socorro de Rio Branco.

Por causa do incidente, a polícia não conseguiu efetuar a prisão do suspeito. A Polícia Civil segue a procura do homem. A perícia foi realizada no veículo que entrou em chamas. O carro foi removido por um guincho. As investigações continuam.