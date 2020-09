PMs são investigadas por uso indevido da farda após desafio no TikTok; assista

A Corregedoria da Polícia Militar do Piauí (PMPI) vai investigar sete agentes acusadas de terem cometido “transgressão disciplinar” ao publicarem um vídeo, no aplicativo TikTok, fardadas.

As mulheres participaram do desafio de troca de roupas no aplicativo. Em um primeiro momento, elas aparecem com o uniforme da corporação e, em seguida, com uma outra roupa. Veja:

Ao portal G1, a sargento Elineuda Morais, uma das policiais que aparecem no vídeo, disse que viu o desafio como uma forma de enaltecer a beleza feminina e o trabalho das mulheres.