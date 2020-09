Na fase amarela, Governo libera aulas práticas presenciais das faculdades acreanas

Folha do Acre

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 decidiu liberar nesta sexta-feira (4) as aulas práticas em laboratórios dos cursos da área de saúde das universidades do estado do Acre.

Segundo o comitê, “a alteração do decreto governamental autoriza clínicas de ensino, laboratórios de práticas e similares, de Instituições de Ensino Superior, para realização de atividades presenciais, práticas, voltadas exclusivamente ao atendimento à população, durante o Nível de Atenção (cor amarela)”.

*Mas as instituições deverão seguir critérios:* como o uso do espaço limitado a 30% de ocupação; distanciamento mínimo de 2 metros; estabelecimento de protocolos sanitários específicos, submetidos e aprovados pela vigilância municipal, definidos por tipo de atividade assistencial à saúde, que contenham: medidas de controle de fluxo de discentes, docentes e pacientes.