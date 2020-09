Mulher é presa com pistola 380 e centenas de munições em Rio Branco

Policiais Militares do 1° Batalhão da Polícia Militar do Acre (1°BPM/ PMAC) prenderam uma mulher portando uma pistola calibre 380 e munições, na manhã desta sexta-feira(4), no Bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Os militares foram informados, por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), de que uma mulher, em atitude suspeita, estava em um ponto de táxi, no Bairro Estação Experimental, aguardando para viajar até a cidade de Cruzeiro do Sul.

De imediato, a guarnição foi ao local e se deparou com a suspeita que, ao perceber a viatura se aproximar, tentou se distanciar de sua bagagem, sendo contida pela equipe policial.

Foram encontradas, na bolsa dela, uma pistola calibre 380, além de várias munições sendo 237 unidades de calibre 380, 54 unidades de calibre 38 e 89 unidades de calibre 22. Também foram apreendidos carregadores.

A mulher foi presa e encaminhada, juntamente com arma e as munições, à delegacia para demais providências.