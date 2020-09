Motorista colide com trator, sobrevive e acaba detido por embriaguez e com arma na Via Verde

O motorista identificado como José Divino da Silva colidiu com um trator no início da noite desta sexta-feira (4), próximo ao Estádio Florestão, na Via Verde, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, José estava em um carro Citroën C4 de placa NAA 9453, e trafegava pela rodovia em alta velocidade, quando passou por um quebra-molas e colidiu contra a traseira de retroescavadeira.

Na colisão, o airbag do veículo foi acionado e salvou a vida de José, que teve apenas ferimentos leves. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não quis ser levado ao pronto-socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar esteve no local e, ao realizar os procedimentos no local, encontrou uma arma de fogo dentro do veículo. Os policiais apuraram ainda que José estava visivelmente embriagado e realizaram o teste do bafômetro, que constatou que o homem estava bêbado.

A PM disse à imprensa que o motorista é não agente de segurança e que vai apurar a origem da arma encontrada no carro do homem. O motorista foi levado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para prestar esclarecimentos.

A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. O veículo foi removido por um guincho após os procedimentos no local serem realizados.