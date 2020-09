Criminosos são presos com dinamites que seriam usadas para explodir casa de rival no Acre

Cinco membros de uma facção criminosa foram presos por porte ilegal de arma de fogo e com artefatos explosivos, na tarde desta quinta-feira (3), no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Antes da prisão do quinteto, agentes da Polícia Civil conseguiram evitar um confronto armado entre duas facções criminosas que estão em guerra por território e de espaço para venda de entorpecentes, e acima de tudo na disputa pela faixa de fronteira, sendo que o estado já foi reconhecido como corredor de drogas vindas do Peru e da Bolívia.

Foram feitas diligências na área onde a troca de tiros iria acontecer e em uma residência foi encontrada 1 revólver calibre 38 e 5 bananas de dinamites. As cinco pessoas presas afirmam que fazem parte de uma facção e disseram que a arma seria utilizada para matar rivais e as dinamites seriam usadas para explodir a casa de um de seus desafetos.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos envolvidos, que foram encaminhados para a Delegacia de Brasiléia, para os procedimentos cabíveis.