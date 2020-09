Mais 114 pessoas testam positivo para Covid-19 no Acre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) registra 114 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado, nesta sexta-feira, 4. Assim, o número de infectados saltou de 25.135 para 25.249, nas últimas 24 horas.

Mais 1 morte foi registrada, sendo 1 mulher, M.E.B., de 85 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, vindo a falecer no dia 15 de julho. No registro de óbito não há a data de entrada da paciente na unidade. Portanto, o total de óbitos sobe para 623 em todo o estado.