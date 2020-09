Jovem morre com tiro na cabeça após ‘roleta-russa’ em bebedeira

De acordo com o 4º Batalhão de Polícia Militar (PM), um grupo de pessoas estava bebendo desde a noite anterior e, por volta de 6h, começaram a “brincar” de “roleta-russa”, um jogo de azar que consiste em colocar somente uma bala no tambor do revólver, girá-lo e, de forma aleatória, puxar o gatilho.