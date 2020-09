Incêndio criminoso atinge Cemitério Jardim da Saudade, em Rio Branco

Um incêndio criminoso e de grandes proporções foi registrado na tarde desta sexta-feira (4), no Cemitério Jardim da Saudade, no Bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, o fogo devastou parte da área do cemitério, queimando os arredores dos túmulos e os cercados de madeira, juntamente com as cruzes que demarcam as áreas de um túmulo para o outro.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para conter as chamas e controlar o incêndio. Populares disseram ainda que essa não é a primeira vez que um incêndio foi registrado nessa área.

Ainda segundo moradores da região, a falta de respeito vai desde tráfico de drogas, incêndios e outros crimes praticados dentro de um lugar que era para simbolizar descanso e reflexão aos mortos.