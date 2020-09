Homem se recusa a pagar pedágio de ramal e leva tiro na boca, em Rio Branco

Um homem identificado como Samuel Lima da Silva, 31 anos, foi ferido com um tiro na noite desta sexta-feira (4), no Ramal do Pica Pau, na região do Amapá, em Rio Branco.

De acordo com informações apuradas pela Polícia Militar, Samuel mora na região há cerca de 1 ano e sempre foi obrigado na pagar um pedágio para trafegar no ramal, mas na noite desta sexta, ele se recusou a realizar o pagamento e passou direto.

Após Samuel chegar em casa, homens chegaram na porta da residência e pediram uma explicação da vítima que não havia pago o pedágio. Segundo a polícia, Samuel atendeu os criminosos e disse que não tinha dinheiro no momento, mas os bandidos não aceitaram a desculpa e efetuaram um tiro que atingiu a boca da vítima.

Para não ser atingido por mais disparos, Samuel correu para dentro da residência e conseguiu se proteger. Após a ação, os criminosos fugiram. Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime, mas ninguém não foi encontrado até o momento O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).