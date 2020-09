Durante operação, PM apreende três armas de fogo na Reserva Extrativista Chico Mendes

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) prenderam três homens pelos crimes de porte ilegal de armas de fogo e crimes ambientais na Reserva Extrativista Chico Mendes. As prisões ocorreram nesta quinta-feira, 03, e são fruto da Operação Focus II, que tem por objetivo combater crimes ambientais no Acre.

Primeiramente os militares, juntamente com agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), localizaram uma grande área de desmate, em seguida as equipes localizaram três homens com três armas de fogo, seis cartuchos .32 e 83 munições calibre .22.

Os homens foram encaminhados para Superintendência da Polícia Federal (PF) e responderão por porte ilegal de arma de fogo e crimes contra o meio ambiente previstos na lei 9605/98.

Operação Focus II

As ações da Operação Focus II ocorrem simultaneamente em todos os municípios do Acre e contam com apoio de órgãos estaduais e federais, como, por exemplo, o Instituto de Meio Ambiente (Imac), Polícia Militar (PMAC), Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), Força Nacional (FN), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama).