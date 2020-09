Concurso do IBGE terá vagas para o Acre; confira cargos e salários

Depois de suspenso neste ano, o concurso do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) será realizado em 2021. Ele atenderá a demanda do Censo Demográfico do ano que vem e vai oferecer 208 mil vagas temporárias. O edital deve sair em março de 2021.

A confirmação do concurso para o ano que vem foi dada durante a apresentação do Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA), o Orçamento 2021 do governo, na última segunda-feira (31).

Na segunda, o Orçamento 2021 foi apresentado com a previsão de abertura do concurso do IBGE com valor de cerca de R$ 43 milhões, confirmando a seleção e a coleta de dados do Censo.

São previstas, ao todo, 208.695 vagas no concurso para o Censo Demográfico.

Veja vagas e salários:

Recenseador – 180.557 vagas – nível fundamental

Salários: variáveis de acordo com a região

Agente censitário municipal – 5.462 vagas – nível médio

Salários: R$ 2.558, sendo R$ 2.100 + R$ 458 (auxílio-alimentação)

Agente censitário supervisor – 22. 676 vagas – nível médio

Salários: R$ 2.158, sendo R$ 1.700 + R$ 458 (auxílio-alimentação)

Outro concurso

O IBGE tem outro concurso previsto, para abril de 2021. O concurso já foi autorizado pelo Ministério da Economia e deve abrir 192 vagas, entre elas para agente censitário de pesquisa por telefone (180 vagas) e supervisor censitário de pesquisa e codificação (12 vagas). As vagas são para o Censo do Rio de Janeiro.

Provas do concurso do IBGE

As provas objetivas do concurso do IBGE devem ser aplicadas no Distrito Federal e nos 26 estadose é possível se inscrever para vagas de outros estados ou municípios. Neste caso, o candidato realizará a prova em sua cidade e estado e será convocado para trabalhar na região de interesse.

Confira as disciplinas e número de questões por prova:

Prova para vaga de agente – 60 questões:

Língua Portuguesa – 10 questões

Raciocínio Lógico Quantitativo – 10 questões

Ética no Serviço Público – 5 questões

Conhecimentos técnicos – 20 questões

Noções de Administração/Situações Gerenciais – 15 questões

Prova para vaga de recenseador – 50 questões:

Língua Portuguesa – 10 questões

Ética no Serviço Público – 5 questões

Matemática- 10 questões

Conhecimentos técnicos – 25 questões

O contrato dos agentes durá cinco meses, já os recenseadores deverão, inicialmente, atuar por três meses.