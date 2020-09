Carro capota e pega fogo após motorista tentar fugir da Polícia Civil em Rio Branco

Um homem sofreu um acidente ao tentar fugir de agentes da Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (4), na Rua 25 de Dezembro, no Bairro Montanhês, em Rio Branco. Ele capotou um carro e o veículo pegou fogo após o acidente.

Policiais civis da Delegacia de Combate ao Narcotráfico (Denarc) realizavam uma investigação sobre tráfico de drogas na região após receberem denúncia pelo WhatsApp. O suspeito percebeu a presença dos agentes e fugiu em um carro que estaria com drogas dentro.

O suspeito deu ré, caiu em uma valeta, capotou e o carro, que seria um táxi modelo Etios, pegou fogo após o ocorrido. O homem conseguiu fugir do local.

O Corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas. A área foi isolada para o trabalho da Perícia Criminal, que fez os levantamentos preliminares do acidente. Ainda de acordo com a polícia, o carro também foi utilizado em outros crimes.

