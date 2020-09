Adolescente de 14 anos é morto pelo próprio “amigo” a golpes de ripa na Baixada da Sobral

O adolescente Ruan Pablo Vale da Silva, de 14, anos, foi morto a golpes de ripa na madrugada desta sexta-feira (4), na rua Carlota Joaquina, no Conjunto Carandá, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Ruan estava em sua residência, quando um “amigo” dele, identificado como Daniel Alves Barbosa, que aparentava estar sob efeito de drogas, entrou na casa, cumprimentou a vítima com um aperto de mão e um abraço e disse que Ruan era seu “melhor amigo”.

Após alguns minutos, o rapaz chamou Ruan até a esquina para conversar. Ao chegar no local, Daniel começou a xingar e brigar com a vítima, e depois desferiu um golpe de ripa na cabeça de Ruan, que desmaiou no mesmo instante. Em seguida, o agressor desferiu mais ripadas na cabeça da vítima. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida. O corpo do jovem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Policiais militares e agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o criminoso e fizeram buscas na região.

Daniel acabou preso em via pública e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis. Agora, o acusado está a disposição da justiça e responderá pelo crime de homicídio.

Ainda segundo a polícia, o acusado estava transtornado e tentou brigar com várias pessoas na rua, mas ninguém deu atenção ou apenas ignorava a presença de Daniel.