Velório de Alércio Dias é realizado no hall da Aleac; Mesa Diretora lamenta morte do ex-deputado

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em nome de todos os deputados estaduais, lamentou o falecimento do ex-deputado Alércio Dias, ocorrido na noite desta quinta-feira (3) no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco.

“Além dos cargos políticos, Alércio Dias era advogado com bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais. Foi diretor-presidente da Companhia de Eletricidade do Acre e presidente da Federação Acreana de Desportos. Ele era natural de Santa Catarina, mas escolheu o Acre para viver até seus últimos dias”, lamentou a Mesa Diretora.

“Aos seus familiares e amigos, nossas sinceras condolências. Reiterando que esta Casa não poderia deixar de se associar ao seu pesar e, aqui manifestamos nosso profundo respeito, pedindo a Deus que dê conforto aos corações enlutados”, complementa.

O velório de Dias está sendo realizado no hall da Aleac. “Será aberto aos amigos, obedecendo ao protocolo da contenção à Covid 19 e distanciamento social”, informou a Mesa Diretora da Aleac. “O sepultamento dar-se-á às 15h no cemitério Morada da Paz”, concluiu.