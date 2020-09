Polícia fecha boca de fumo, prende 2 homens e apreende adolescente

Na manhã de hoje (03), Policiais Civis, lotados nas especializadas DENARC, DECCO, DECOR, DPCI e CORE, prenderam dois homens e apreenderam um menor de idade, todos em flagrante por tráfico de drogas, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão em residência no bairro Conquista, na capital acreana.

Os indivíduos já vinham sendo investigados pela delegacia especializada de repressão ao narcotráfico que após as investigações e pedidos à justiça foi concedido as ordens judiciais, sendo cumpridas na data de hoje.

Foram presos W.A.S de 26 anos, S.S.D de 19 anos e apreendido B.A.M.F de 16 anos de idade. Com os homens os Policiais Civis localizaram e apreenderam 12 (doze) “trouxinhas” de maconha do tipo Skunk; 11 (onze) “trouxinhas” de cocaína; R$ 700,00 (setecentos reais); além de um veículo de luxo (Honda CRV) utilizado para práticas criminosas.