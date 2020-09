PM consegue prender trio que fazia arrastões em Rio Branco

Dois homens e uma mulher foram presos acusados de roubo e porte ilegal de arma de fogo, na noite desta quarta-feira (2), próximo ao Terminal Urbano, na Avenida Ceará, no Centro de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o trio estava sendo procurado desde as primeiras horas da manhã de quarta, quando começaram a agir na região do Segundo Distrito. Os bandidos estavam assaltando várias pessoas por onde passavam usando uma arma de fogo e, para fugir, usavam um carro modelo Citroën C3 de cor vermelho.

A Polícia Militar foi informada sobre as características do veículo e, durante patrulhamento durante a noite, policiais do 1° Batalhão avistaram o carro parado em um semáforo. Os PMs interceptaram o veículo denunciado e abordaram o trio.

Os policiais conseguiram encontrar um revólver calibre 38 com seis munições intactas e uma faca tática que estavam em poder dos criminosos, além de 3 celulares e uma quantia de R$ 495,00 em espécie.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), para os devidos procedimentos.