Palmeiras e Inter desencantam nos acréscimos e empatam em SP

Palmeiras e Internacional fizeram nesta quarta-feira (2) um jogo movimentado no Allianz Parque, em São Paulo. Como em todo grande jogo, a partida foi decidida só nos minutos finais. Thiago Galhardo fez o gol dos visitantes em pênalti anotado pelo VAR, e Luiz Adriano respondeu no lance seguinte para empatar por 1 a 1 pela sétima rodada.

O próximo compromisso do Verdão é contra o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Também no domingo, o Colorado enfrenta o Bahia, no Beira-Rio.