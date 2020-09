No Acre, assassino de mototaxista é condenado a 98 anos de prisão

Wellison da Silva Bernaldino, o homem acusado pelo assassinato do mototaxista Francisco Lima de Araújo, de 33 anos, no dia 25 de abril de 2019, foi condenado a 98 anos de prisão.

Entenda o caso

O crime aconteceu na região da Sobral, em Rio Branco. Segundo informações, à época dos fatos, Francisco estava trafegando em sua motocicleta, com uma cliente, quando dois homens não identificados em uma motocicleta se aproximaram e anunciaram o assalto. Francisco demorou para entregar o celular e um dos criminosos efetuou vários tiros contra a vítima.

Investigação e prisão

De acordo com a investigação, comandada pela Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), Wellison da Silva, cometeu diversos roubos com emprego de grave ameaça pelo uso de arma de fogo, em um dos casos matou a vítima, o mototaxista de 33 anos.

A prisão de Wellison, fruto da investigação da DCORE, aconteceu ainda em 2019 pelos agentes da especializada com o apoio do 3º Batalhão da Polícia Militar do Acre.

Condenação

Wellison da Silva Bernaldino foi julgado e condenado pelos crimes de roubo e assassinato, cometidos em 2019 e teve sua pena majorada com base no concurso formal entre os crimes contra o patrimônio e corrupção de menores.

Wellison da Silva foi condenado a 98 anos de reclusão 10 dias-multa, no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.