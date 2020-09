Morre o ex-deputado Alércio Dias em hospital na capital do Acre

O ex-deputado federal Alércio Dias morreu na noite desta quinta-feira (3) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco. A informação foi confirmada pela família e pelo governo do Acre que emitiu uma nota de pesar.

Dias teve complicações por causa de um problema gastrointestinal e foi internado no dia 1º. O quadro de saúde do ex-deputado era considerado grave. Às 18h desta quinta, o óbito foi registrado.

O governador Gladson Cameli emitiu uma nota manifestando profundo pesar pela morte de Alércio Dias e decretou luto oficial.

“Consternados, nos solidarizamos aos amigos e, em especial, à família, pela inestimável perda. Em respeito à memória de Alércio Dias, o Estado decretará luto oficial de três dias”, disse o governador em nota.

Por ter atuado em diversos cargos públicos, Dias está sendo velado no hall da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac). A Mesa Diretora da Aleac informou que o sepultamento ocorrerá às 15h desta sexta (4) no cemitério Morada da Paz.

Além de ser deputado federal pelo Acre em dois mandatos, Alércio foi eleito em 1994 como deputado estadual. Em pouco tempo, deixou o mandato para ser secretário de Educação no governo de Oleir Cameli.

Ele também foi diretor-presidente da Eletroacre, empresa que em 2019 foi vendida para o grupo Energisa, e no começo do governo de Gladson Cameli chegou a atuar como diretor-presidente do Instituto de Previdência do Acre (Acreprevidência), mas ficou pouco tempo no cargo.