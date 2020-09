Justiça revoga prisão de casal acusado de omitir socorro à jovem que estava sendo estuprada no Acre

No início de junho do corrente ano, uma família inteira foi presa pela Polícia Civil de Acrelândia, sendo dois irmãos de 16 e 17 anos, e os pais de ambos, pelo estupro e tortura de uma adolescente de 15 anos, o fato ocorreu na zona rural do Município de Acrelândia.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi amarrada na cama e vendada enquanto os dois irmãos abusaram dela com requintes de tortura.

Na época dos fatos, a Polícia prendeu os pais dos jovens alegando que eles estavam na casa, ouviram os gritos de pedido de socorro da menor e não fizeram nada, incorrendo no crime de estupro de vulnerável por equiparação, tortura e omissão.

A defesa dos pais dos adolescentes requereu na justiça a revogação da prisão dos acusados, para que possam responder o processo em liberdade, alegando que os pais são inocentes e em nenhum momento foram cúmplices nos ilícitos praticados pelos filhos.

A justiça acatou o pedido da defesa e os pais irão responder o processo em liberdade, já os menores continuam internados.

A reportagem entrou em contato com o Advogado dos acusados Dr. Fabiano Passos que afirmou, “Eu sempre tive certeza da inocência dos meus clientes, eles sequer estavam em casa no dia dos atos infracionais análogos aos crimes de estupro e tortura imputados aos seus filhos, e jamais seriam omissos diante da prática de ilícitos tão brutais como esses, são pessoas de conduta intocável, respeitados na comunidade em que residem e nunca tiveram envolvimento com quaisquer práticas ilícitas, a prova é tanto que o pedido de revogação da prisão preventiva de ambos foi acatado pelo judiciário, e agora responderão aos demais atos processuais em liberdade, não tenho dúvidas que em sede de instrução e julgamento serão absolvidos” pontuou o Advogado.