Homem é cortado ao meio ao ser atingido por caminhão desgovernado

Um homem identificado como João Batista Galiza, de 42 anos, teve o corpo cortado ao meio por um caminhão que teria perdido o controle na Avenida Mirra, no bairro do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, na tarde desta quinta-feira (3).

Segundo informações da Polícia Militar, João, que morava no ramal do Brasileirinho teria ido buscar uma freezer quando avistou o caminhão guincho desgovernado e ainda tentou subir o balcão de um comércio, mas não teve tempo e foi partido ao meio. A parte do tórax pra cima ficou em cima do balcão, e o restante ficou jogado na calçada.

O condutor foi levado para medir a concentração de álcool no sangue (alcoolemia), e será levado para prestar esclarecimentos na delegacia.

O corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML).