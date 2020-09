Homem é alvejado por um tiro de espingarda em rio no interior do Acre

Uma tentativa de homicídio ocorrida na comunidade Liberdade, rio Macauã, vem sendo investigada pela Polícia Civil de Sena Madureira, tendo como vítima Elissandro da Silva Chaves, conhecido popularmente como “Lelé”.

De acordo com informações, ele foi atingido por um tiro de espingarda, calibre 16. O autor do crime já foi identificado, mas ainda não foi capturado pela Polícia.

Elissandro Chaves foi ferido na região do abdômen e no presente momento se encontra internado em Rio Branco em fase de recuperação. “Num primeiro momento, ele foi socorrido pelos próprios moradores que o colocaram dentro de uma rede e vieram de encontro com a ambulância do Samu. Graças a Deus conseguiu sobreviver. O que esperamos é que a justiça seja feita”, comentou o senhor Altino Chaves, pai da vítima.

A real motivação da tentativa de assassinato ainda não foi informada.