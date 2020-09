Embraer demite 2,5 mil no Brasil

A Embraer anunciou hoje a demissão de 2,5 mil dos seus cerca de 16 mil funcionários no Brasil.

Desses, segundo a empresa, 1,6 mil aderiram a um plano de demissão voluntária. Os outros 900 serão demitidos.

De acordo com a Embraer, a medida foi necessária em razão dos impactos da pandemia da Covid-19 e também é reflexo do cancelamento da fusão com a Boeing.

No primeiro semestre de 2020, a entrega de aeronaves pela Embraer despencou 75% na comparação com igual período do ano anterior.