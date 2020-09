Câmara comete a barrigada do ano, faz um minuto de silêncio e espalha fake da morte de Alércio; genro diz que ele está vivo

A Câmara Municipal de Rio Branco cometeu a barrigada do ano ao fazer um minuto de silêncio pela morte do pecuarista Alércio Dias, na manhã desta quinta-feira (3).

A notícia falsa espalhada pelos vereadores logo tomou conta da rede. A vereadora Lene Petecão (PSD) foi a primeira a anunciar o falecimento de seu correligionário. Ela disse que “não checou” a informação e que soube por uma pessoa do PSD, partido de Alércio.

Acostumado a cair em fakes, o vereador N. Lima (PP) afirmou que lamentava a morte de Alércio Dias.

Às 11h15, quando a sessão já havia acabado, o Notícias da Hora entrou em contato com Abílio Veras, genro de Alércio Dias. Por telefone, ele desmentiu a informação do falecimento. Veras está no Hospital Santa Juliana desde cedo.

“Estão espalhando notícias falsas. Ele está muito mal, é verdade, mas não morreu, não. Estou aqui com ele no hospital. A família está aqui. Os filhos estão vindo”, disse ele, que pediu a divulgação da informação.