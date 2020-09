Briga de família: Homem queima casa da própria irmã em Cruzeiro do Sul

Um Incêndio criminoso foi registrado na manhã desta quinta-feira (3) no Bairro vale dos Buritis, informações repassadas, é que o rapaz é usuario de drogas.

Segundo informações ele estava morando com a irmã, e queria ajuda pra sair dessa vida, na madrugada ele brigou e bateu no cunhado, então resolveram pedir pra ele sair, foi quando nesta manhã ele voltou com o combustível e tocou fogo na casa com a irmã e um sobrinho dentro

Uma equipe dos bombeiros e Samu foi ao local, mais Infelizmente a casa ficou totalmente destruída. A família conseguiu escapar.