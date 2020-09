Avelar marca no fim e dá 2ª vitória para Corinthians no Brasileirão

Vindo de duas partidas sem vitória e pressionado nas últimas posições, o Corinthians reencontrou nesta quarta-feira (2) sua força contra o Goiás, no Estádio da Serrinha, em Goiânia. O Timão conseguiu a vitória por 2 a 1 pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, com gol de Danilo Avelar no finalzinho. Foi só a segunda vitória da equipe na competição.

O primeiro gol do time alvinegro havia saído de uma infelicidade do zagueiro Fábio Sanches, contra. O atacante Vinícius ainda marcou para a equipe esmeraldina na segunda etapa mas, já aos 46 minutos do segundo tempo, Danilo Avelar garantiu a vitória.

Com o resultado, o Corinthians alcançou oito pontos na competição e já apareceu na zona intermediária da tabela de classificação. Do outro lado, o Goiás vive situação complicada, com quatro pontos e na zona de rebaixamento.

O time do técnico Tiago Nunes marcou aos 27 minutos do primeiro tempo. Cantillo fez longo cruzamento na área, Ramiro tentou tocar para Jô e Fábio Sanches fez contra. A resposta dos donos da casa veio só na etapa complementar, aos 19 minutos, com Vinícius, que apareceu nas costas de Gil para tocar por baixo do goleiro Cássio. Quando as equipes já pareciam satisfeitas com o ponto conquistado, Otero cobrou escanteio e Danilo Avelar melhorou as contas para o Timão.

Já pela oitava rodada da competição, o Goiás enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, no domingo. Um dia antes, no sábado, o Corinthians pega o Botafogo, na Neo Química Arena.