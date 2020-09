Ambulância do SAMU colide com animal na BR- 364 entre Sena Madureira e Manoel Urbano

Na madrugada desta quinta-feira (03) uma ambulância do SAMU da unidade mista de saúde de Manoel Urbano colidiu com animal, na BR-364 km 45, sentindo Sena Madureira a Manoel Urbano. Dois ocupantes do veículo sairam ilesos, mas a parte dianteira do SAMU ficou danificada e um bovino morreu na batida.

O mesmo vinha da capital Acreana, após fazer a transferência de um paciente encaminhado pelo médico. O condutor contou que foi surpreendido por vários animais bovinos, que estavam as margens da BR e um deles correu direção a pista, sendo inevitável o choque.

” Um desses correu sentindo a ambulância vindo bater de frente. Graças a Deus, não ficamos feridos, estatamos todos bem, agora estamos prestando esclarecimento a PRF”, salientou Rozael Moraes, motorista do SAMU.

A polícia rodoviária esteve no local e identificou a marca do proprietário do bovino e o mesmo deverá ser responsabilizado.