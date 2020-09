Messi fechou acordo de 5 anos com o Grupo City, diz jornal

O pai de Messi tem reunião marcada com a diretoria do Barcelona nesta quarta-feira 92/9), mas, de acordo com o jornal britânico Record, o jogador já teria aceitado a proposta do Manchester City.

O jogador ainda tenta se desligar do Barcelona fazendo valer uma cláusula de rescisão unilateral gratuita. Mas, se o City estiver mesmo disposto a pagar a multa que gira em torno de 700 milhões de euros, nada impediria Messi de deixar o Barcelona. Para comprar Messi por esse valor, porém, o City precisaria fazer uma engenheria financeira grande, para não ferir a lei do Fair Play financeiro. Segundo o jornal britânico Daily Mirror, o time de Pep Guardiola incluiria até sete jogadores na transação.