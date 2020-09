Unidade de Vistoria do Detran volta a atender diariamente por agendamento

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) ampliou os atendimentos de vistoria veicular para os usuários da capital. A partir desta segunda-feira, 31, o serviço será ofertado nos dias úteis da semana.

Vistoria veicular é um procedimento obrigatório para diversos serviços de veículos (Arquivo/Ascom)

Permanecerão os atendimentos por agendamento prévio no site do órgão no endereço www.detran.ac.gov.br. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira das 7 às 13h, na Travessa Caramuru, 113, rua ao lado do Lar Vicentino.

Para acessar os serviços de segunda via de certificado de registro de veículo (CRV) e transferência de propriedade, é necessário fazer primeiro a vistoria veicular.

“Decidimos expandir os atendimentos de vistoria porque, na última classificação definida pelo Pacto Acre sem Covid, o estado permaneceu na bandeira amarela, nível de atenção, o que nos permitiu ampliar esse serviço que é muito procurado pelos usuários”, afirmou o diretor de Operações do Detran/AC, José Tanaca.

A vistoria veicular é um procedimento obrigatório para a finalização de diversos serviços relacionados a veículos e tem o objetivo de resguardar os proprietários de fraudes e adulterações, garantindo segurança.

Como medida de prevenção à Covid-19, é necessário que o usuário utilize máscara de proteção, higienize as mãos ao entrar na unidade e não leve acompanhante, além de comparecer com o documento de identificação e comprovante de agendamento.