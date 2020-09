Nesta segunda-feira (31), o presidente Jair Bolsonaro compareceu, às 18h, ao departamento médico do Palácio do Planalto e foi submetido a uma ultrassonografia. Ele foi diagnosticado com cálculo renal.

À CNN, o presidente afirmou que o cálculo está um pouco maior que um grão de feijão e que fará uma cirurgia para retirá-lo em setembro.

“Senti um incômodo e fui fazer o exame. Mas estou bem. Isso é coisa da idade”, afirmou.