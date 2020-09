Prefeitura de Tarauacá abre concurso com 191 vagas e salários de até R$ 8 mil

A prefeitura de Tarauacá publicou, no Diário Oficial desta segunda-feira (31), o edital de concurso público com 191 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 1.045,00 a R$ 8 mil.

As inscrições estão abertas a partir de 31 de agosto e terminam no dia 14 de setembro, e podem ser feitas pelo site do Instituto Brasileiro de Concurso Público (IBRACOP), banca responsável pelo concurso.

Há vagas para os seguintes cargos: merendeira, servente, auxiliar administrativo, auxiliar de saúde bucal, técnico em análises clínicas, técnico agrícola, técnico em enfermagem, assistente social, contador, engenheiro agrônomo, florestal e civil, farmacêutico, fiscal sanitário, médico clínico geral, médico veterinário, nutricionista, professor, professor de educação física, psicólogo e procurador jurídico.

As taxas de inscrição para o concurso são: Cargo de nível superior (Procurador Jurídico) – R$ 300,00; Cargo de nível superior (Médico) – R$ 200,00; Demais cargos de nível superior – R$ 150,00; Cargos de nível médio técnico – R$ 100,00; Cargos de nível médio – R$ 80,00; Cargos de nível fundamental – R$ 60,00.

As provas serão realizadas no município de Tarauacá com data inicialmente prevista para o dia 08 de novembro, com duração de 4h para sua realização, ambas em dois turnos, distribuídos em 2 grupos.

Confira o edital completo: EDITAL CONCURSO TARAUACÁ